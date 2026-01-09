Удар «Орешником» за 70 км від кордону з ЄС. Подробиці з місця. Що кажуть люди?

ЛЬВІВ – За 10 хвилин до опівночі з 8 на 9 січня Росія вперше вдарила балістичною ракетою «Орешник» по околиці Львова. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Є пошкодження об’єкту критичної інфраструктури і шести приватних вантажівок.

Внаслідок удару село Рудно, що у передмісті Львова, залишилися без газопостачання.

Радіо Свобода побувало там. Як люди оцінюють цю атаку Росії? Що вона означає? І що думають про те, що російська армія демонстративно запустила свою найгрізнішу ракету у ціль, розташовану за 70 км від кордону з Євросоюзом?

Ударна хвиля внаслідок удару «Орешником» спричинила те, що спрацював захисний запірний клапан на газорегуляторному пункті у селі Рудно. Мешканці чотирьох вулиць були кілька годин без газу. 9 січня в обідню пору було відновлено подачу газу всім жителям села.

– Газ був весь час, але маленький. Низький тиск. Я навіть не чула з чоловіком вибухів. Вікна зачинені. Але те, що дізнались, що саме сталося, це налякало. Я дуже переживаю за дітей, за себе вже ні, а за дітей, молодь. Немає у них (Росії – ред.) нічого святого. Вони ж по старому стилю мають свята і нічого їх не зупиняє.

Я чув три потужні вибухи. І було враження, що це поруч

– Як стався вибух, то не було в хаті газопостачання. Але над ранок уже був. Була тривога, ми почали збиратись у підвал і донька сказала, що були вибухи. Ми спустились у підвал. Не встигли зорієнтуватись навіть, коли прилетіла ракета. Не було часу, все швидко після тривоги. Такі реалії нашого часу.

– Я чув три потужні вибухи. І було враження, що це поруч. Чи налякався? Вже привикли, певно. Ми мусимо виживати і стараємося менше переживати, бо що зробимо. Росія обстріляла «Орешником», щоб зробити показовий виступ для Європи і світу загалом, що ось, «подивіться, що можемо». Але за ці 4 роки млява реакція світу на війну у нас.

СБУ підтвердила: це «Орешник»

Служба безпеки України оприлюднила фото уламків ракети, якою війська РФ атакували Львівщину.

За офіційним повідомленням СБУ, виявлені складові належать до ракетного комплексу «Орешник».

Серед знайдених деталей:

• блок стабілізації і наведення (фактично, це «мізки» ракети);

•запчастини з двигунної установки;

• фрагменти механізму орієнтації;

• сопла з платформи блоку розведення тощо.

За попередніми даними СБУ, війська РФ здійснили пуск ракети «Орешник» середнього радіусу дії класу «земля-земля» з російського полігону «Капустин Яр».

«Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов», – йдеться у повідомленні.



За фактом атаки триває досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Слідчі СБУ встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину РФ для притягнення їх до відповідальності.

Керівник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошує, що досі таку ракету не збивали, тому що її перехоплення є складним.

Що кажуть у Львові?

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав світ серйозно зреагувати та цей обстріл.

Потужні вибухи і лише потім ми отримали інформацію, що це балістика

«Дуже потужні вибухи і лише після них ми отримали інформацію, що це була балістика. Швидкість 13 тисяч км за годину. Має бути серйозно розглянуто на рівні партнерів України Європейського Союзу і США цей обстріл.

Бо це, фактично, біля кордону ЄС. Це перший раз в історії по Львову влупили балістикою. Слава Богу, що немає жертв. Є руйнування, це об’єкт критичної інфраструктури. Все нормально з точки зору життя людей, але ненормально з точки зору цієї атаки», – заявив львівський мер.

А ось, що почуло Радіо Свобода ну вулицях міста:

– Не встигла зорієнтуватися, тільки вибухи почула. Було щось інше, бо нічого не повідомили і були образу вибухи. Хочуть залякати українців.

– Не встиг навіть сховатися, так усе швидко сталося. Якраз лягав спати і почув.

Мета Росії одна – знищити нас і все

– Скажу відверто, що не налякалися, тому що ми вчора з групою дітей приїхали з Одеси. Вони навіть не встигли ні почути, ні проснутися. Перед першим вибухом, за 30 секунд до нього лише тривога в телефоні прозвучала. Якщо в Одесі звучить повітряна тривога, то ми розуміємо, що до прильоту ракети є ще 10 хвилин. А тут все швидко. І йти в укриття вже не було сенсу. Налякалися, бо батьки почали писати, як діти, що нами, бо прилетів у Львів «Орешник». Насправді, приліт шахеда в Одесі звучить страшніше.

– Тривога, вибухи. Я спустилася в укриття. Одразу не знала, що «Орешник». Трішки було страшно. Мета Росії одна – знищити нас і все. Я іншої мети не бачу.

– Тривога була, потім почалися вибухи, десь 5 чи 6 штучок. І все. Налякалися, звичайно. І хотіла знищити критичний об’єкт і нас налякати. Про «Орешник» говорять страшні речі. Але дуже надіємося, що скоро війна закінчиться, бо дуже тяжко.