СБУ оприлюднила фото уламків «Орєшніка», яким сили РФ атакували Львівщину

Служба безпеки України оприлюднила, за її твердженням, фото уламків «Орєшніка», яким війська РФ атакували Львівщину.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, СБУ встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, за попередньою інформацією, виявлені складові належать до ракетного комплексу «Орєшнік».



Як заявляють у СБУ, серед знайдених наразі деталей:

• блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети);

•запчастини з двигунної установки;

• фрагменти механізму орієнтації;

• сопла з платформи блоку розведення тощо.



У спецслужбі додають, що ці уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи.

За попередніми даними СБУ, війська РФ здійснили пуск ракети «Орєшнік» середнього радіусу дії класу «земля-земля» з російського полігону «Капустин Яр».

«Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов», – йдеться у повідомленні.



За фактом атаки триває досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідчі СБУ встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину РФ для притягнення їх до відповідальності.

Читайте також: Каллас: застосування Росією «Орєшніка» є попередженням для Європи і США

Вночі 9 січня війська РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, основною ціллю якого була Київщина. Мер Києва повідомив, що нічна атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що для атаки по Україні російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). Зокрема, у ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ. При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.



