Міноборони Росії підтвердило удар «Орєшніком» по Україні

Міністерство оборони Росії підтвердило, що в ніч проти 9 січня застосувало для удару по Україні балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» «Орєшнік» – це російський мобільний ракетний комплекс середньої дальності, який, як вважають експерти, створений на базі розробленої раніше міжконтинентальної ракети «Ярс». Завдяки скороченій кількості розгінних ступенів «Орєшнік» менший за розмірами та має меншу дистанцію застосування — близько 5 тисяч кілометрів. Росія вперше могла використати ракету цього комплексу 21 листопада 2024 року під час удару по підприємству «Південмаш» у Дніпрі на сході України. Підприємство тоді було пошкоджене, а в місті загинули та були поранені люди..

У Міноборони РФ заявили, що «цілей удару досягнуто», назвавши серед них об’єкти енергетичної інфраструктури.

У російському відомстві назвали це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Російська сторона заявляє, що українські військові нібито завдали цього удару в ніч проти 29 грудня. Але Україна і її союзники заперечили ці повідомлення. Президент Володимир Зеленський звинуватив Москву у використанні дезінформації для виправдання нових можливих ударів по Києву. А верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас висловила думку, що твердження Росії є навмисним відволіканням уваги, спрямованим на зірвання мирних переговорів. Президент США Дональд Трамп також заявив, що не вірить у те, що українські сили нібито завдали удару по резиденції Путіна.

Раніше сьогодні Повітряне командування «Захід» Повітряних сил України повідомило, що російські військові пізно ввечері 8 січня вдарили по Львову ракетою, що рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів за годину по балістичний траєкторії.

«8 січня о 23 годині 47 хвилин ворог завдав ракетний удар по об’єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету… Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів», – йдеться в повідомленні.

Міський голова Львова Андрій Садовий вночі повідомив, що після оголошення повітряної тривоги у місті було чути низку вибухів. «Чи був це «Орєшнік» – наразі не відомо. Інформацію нададуть військові. Є приліт по об’єкту критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі», – додав він.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький пізніше повідомив, що на місці ракетної атаки у Львові провели лабораторні дослідження. «Радіаційний фон – у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили», – зазначив він.

Повітряні сили вночі повідомляли, що близько 23:30 8 січня оголосили ракетну небезпеку по всій території України через загрозу застосування силами РФ балістичних ракет із полігону «Капустин Яр», після чого зафіксовано вибухи у Львівській області.

Протягом ночі війська РФ також масовано атакували Київ і Київську область ударними дронами, балістичними і крилатими ракетами. У Києві відомо про чотирьох загиблих, 24 постраждалих, є перебої зі світлом, водою й опаленням. Серед жертв є медики і рятувальники. На Київщині влада повідомляла про 5 постраждалих.

