Трамп каже, що не вірить у заяви РФ про удар України по резиденції Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у те, що українські сили нібито завдали удару по резиденції російського президента Володимира Путіна, як стверджує Росія.

«Я не вірю, що цей удар був, – сказав Трамп журналістам 4 січня на борту літака, яким повертався з Флориди до Вашингтона. – Щось сталося досить неподалік, але це не мало до цього жодного стосунку».

Росія стверджує, що Україна 29 грудня намагалася атакувати резиденцію Путіна на Валдаї за допомогою 91 безпілотника, всі з яких були збиті.

Україна заперечила здійснення удару і звинувачує Москву у використанні дезінформації для виправдання ударів по урядових будівлях у Києві. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас висловила думку, що твердження Росії про удару по ключових російських урядових об’єктах є навмисним відволіканням уваги, спрямованим на зірвання мирних переговорів.

29 грудня у своїй першій реакції на російські звинувачення в бік України Дональд Трамп сказав, що «був дуже розлючений цим».

«Знаєте, хто мені про це розповів? Президент Путін сказав мені про це...Зараз не слушний час (атакувати резиденцію Путіна). Я дізнався про це сьогодні від президента Путіна», – розповідав тоді Трамп.

31 грудня президент США вперше висловив сумнів у тому, що атака була.

«Заява Путіна про «атаку» (на резиденцію в Новгородській області Росії – ред.) показує, що саме Росія стоїть на шляху до миру», – написав Трамп у власній соцмережі Truth Social, додавши посилання на названу так само статтю в газеті The New York Post.

Американські ЗМІ писали з посиланням на дані ЦРУ, що українські безпілотники не були спрямовані на резиденцію Путіна, і ця оцінка, як повідомляється, була передана президентові США Дональду Трампу.

Після цього Міністерство оборони Росії ввечері 1 січня заявило, що розшифрувало навігаційні дані з українського безпілотника, які, за його твердженням, свідчать про запланований напад на резиденцію Путіна вночі 29 грудня. За повідомленням військового відомства, воно передало ці матеріали представникам США.

Читайте також: СЗР проаналізувала заяви РФ про нібито атаку України на резиденцію Путіна