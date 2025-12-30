Сибіга «розчарований» реакцією кількох країн на заяви РФ про удар по резиденції Путіна

У Києві помітили реакцію Об’єднаних Арабських Еміратів, Пакистану та Індії на повідомлення про ймовірний удар по резиденції президента РФ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 30 грудня.

«Минув майже день, а Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито «нападі на резиденцію Путіна». І не надасть. Бо їх немає. Такого нападу не було», – заявив він.

За словами Сибіги, у МЗС із «розчаруванням та занепокоєнням» звернули увагу на заяви еміратської, індійської та пакистанської сторін, які «висловили свою стурбованість щодо нападу, якого не було».

«Це викликає особливий подив, враховуючи, що всі три держави не зробили жодних офіційних заяв, коли справжня російська ракета влучила у справжню будівлю українського уряду 7 вересня 2025 року», – нагадав він.





Міністр вказав на те, що російська влада й раніше робила заяви, які не відповідали дійсності – зокрема, заперечувала плани нападати на Україну на початку 2022 року.

«Такі реакції на безпідставні маніпулятивні заяви Росії лише підіграють російській пропаганді та заохочують Москву до подальших звірств та брехні. Ми закликаємо всі держави діяти відповідально та утримуватися від реагування на неперевірені звинувачення – це підриває конструктивний мирний процес, який останнім часом просувається вперед», – додав Сибіга.

Раніше прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив «глибоку стурбованість» ймовірною атакою на резиденцію Путіна. МЗС Об’єднаних Арабських Еміратів «рішуче засудило спробу нападу на резиденцію Його Високоповажності Володимира Путіна». Схожу заяву оприлюднив прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф.





Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна на Валдаї. Лавров стверджував, що в ніч на 29 грудня Київ нібито запустив 91 безпілотник на державну резиденцію Путіна, всі дрони були знищені.

Російський міністр заявив, що через атаку Москва перегляне свою позицію у переговорах «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму». Росія визначила об’єкти для ударів у відповідь і час їх завдання, заявив Лавров.

Ця заява пролунала на тлі переговорів України та США щодо мирного врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав твердження Лаврова «черговою брехнею», спрямованою на виправдання ударів по Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дізнався про атаку від Путіна і був «дуже розлючений».



