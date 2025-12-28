Трамп розповів про зустріч з Зеленським та розмову з європейськими лідерами

Президент США Дональд Трамп назвав «чудовою» зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, також з європейськими лідерами відбулася «істотна» розмова – «був відповідний момент для таких переговорів».

«Є прогрес, це безперечно. Сьогодні ми обговорили всі деталі», – сказав він під час заяви для медіа після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент США Трамп заявив, що продовжить спілкування із Зеленським завтра.



«Ми будемо говорити ще найближчими тижнями. Ще завтра буде розмова», – додав він, звертаючись до Зеленського.

За словами Трампа, одне чи два питання ще залишилось обговорити.

Зеленський сказав, що 20-пунктний мирний план погоджено на 90%, гарантії безпеки погоджено на 100%.

У Флориді (США) завершилися переговори президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години.

Перед зустріччю Трамп заявив, що «ми вже на фінальному етапі» переговорів, але у нього немає дедлайнів. Зеленський у свою чергу сказав, що переговорні команди США та України робили «все, що від них залежало». Він висловив сподівання, що всі підготовлені документи «приведуть нас до реальних результатів».

Раніше цього тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували. Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляла агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.