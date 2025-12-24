Зеленський представив 20 пунктів проєкту угоди щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 23 грудня представив проєкт мирної угоди, над яким останніми тижнями працювали представники США, України та європейці.

США і Україна підготували базовий документ про закінчення війни з 20 пунктів.

Другий пункт плану являє собою повну та беззаперечну угоду про ненапад між РФ та Україною. «Для підтримки довгострокового миру буде створено механізм моніторингу для контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, забезпечення раннього повідомлення про порушення», – розповів президент.

Згідно з проєктом, чисельність Збройних Сил України залишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.

Також передбачається, що США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5.

В одному з пунктів йдеться, що Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах та усіх необхідних документах про ратифікацію.

Сьомий пункт плану говорить про те, що Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час, а також Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

Проєкт передбачає, що РФ виводить свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди. Щодо Донеччини згоди не досягли.

Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.

Щодо Запорізької атомної електростанції компромісу наразі не досягнуто.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. Після останнього раунду переговорів в Маямі Зеленський заявив, що підготовлені драфти кількох документів – зокрема, щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

Також з американською командою в Маямі зустрічалися представники Росії. У Кремлі заявили, що ці переговори не слід розглядати як прорив.



