Зеленський після переговорів в Маямі: підготовлені драфти кількох документів

Після переговорів у Маямі підготовлені драфти кількох документі, пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб «це відповідало завданню реального закінчення війни», повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді представників української делегації Рустема Умєрова та Андрія Гнатова.



За його словами, представники України «продуктивно» попрацювали з американською командою, зараз підготовлені драфти кількох документів – зокрема, щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

«Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни та необхідності не допустити третього російського вторгнення. Кожен раунд перемовин і зустрічей додає забезпеченості українським інтересам, і саме так конструктивно ми продовжимо цю роботу», – написав Зеленський у телеграмі.

Київ чекає на продовження діалогу з Вашингтоном, важливо, щоб дипломатія завжди йшла пліч-о-пліч із необхідним тиском на Росію та необхідною підтримкою для України, додав президент.

Читайте також: У МЗС Росії заявили про нову зустріч зі США щодо «взаємних подразників»

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

14 і 15 грудня у Німеччині тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

У Маямі (Флорида, США) 19-21 грудня делегації України і США провели низку зустрічей щодо мирного плану Трампа. Також американська сторона зустрілася з представниками РФ.

При цьому ніяких видимих ознак прогресу ні в переговорах між США й Росією, ані в зустрічах між США й Україною не було. Про можливі нові майбутні зустрічі не оголошували. Але спеціальний посланець США Стів Віткофф назвав переговори «продуктивними і конструктивними».

На тлі переговорів російські військові завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по Україні.



