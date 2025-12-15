Зеленський розповів про «непросту, але продуктивну» розмову з делегацією США

Президент Володимир Зеленський прокоментував консультації з американською делегацією в Берліні під час виступу на закритті Німецько-українського економічного форуму в Берліні 15 грудня.

Зеленський зазначив, що Берлін сьогодні є центром «важливих сьогодні дипломатичних рішень».

«У нас (із американською стороною – ред.) завжди такі розмови – вони непрості, скажу вам чесно. Але розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей. Важливо, щоб мир став достойним. Для нас це важливо. Таке є важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємось: гідність. Це те, що зупинило Росію, люди такі в Україні», – розповів він.





Президент заявив, що Україна продовжить дипломатичну роботу, спрямованe на закінчення війни:

«Потрібно зустрічатися, працювати для створення достойних умов для завершення війни. Потрібно не забувати, звідки в Європу прийшла ця війна, хто її приніс, хто робить абсолютно справедливі речі, щоб захиститися від цієї війни. Європейське єднання дійсно повертає ситуації справедливість».

Голова держави також подякував Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу і «більшості німецької політичної спільноти» за те, що Україна має необхідну підтримку на цей рік.

Про завершення в Берліні 15 грудня другого раунду переговорів президента Володимира Зеленського й української делегації з представниками Сполучених Штатів, Радіо Свобода раніше сьогодні без подробиць повідомили в українській делегації.

Ввечері 15 грудня також запланована зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради, НАТО.

14 грудня у Берліні розпочалися перемовини української делегації на чолі з президентом України в Берліні з спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом, зятем президента США Джареда Кушнера. Зустріч тривала понад п’ять годин. Віткофф заявив, що «було досягнуто значного прогресу».

Як пише The Wall Street Journal, людина, поінформована про недільні переговори, назвала їх складними, заявивши, що американська сторона, схоже, не бажає йти на компроміс щодо свого проєкту мирної пропозиції.



