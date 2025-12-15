Уряд Нідерландів повідомив про візит Зеленського 16 грудня

Президент України Володимир Зеленський 16 грудня перебуватиме в Нідерландах, де в Гаазі матиме зустрічі з прем’єр-міністром Діком Схоофом і королем Нідерландів Віллемом-Александром. Про це 15 грудня повідомив нідерландський уряд.

За повідомленням, зустріч Зеленського і Схоофа пройде в Катсгейсі, офіційній резиденції прем’єра Нідерландів. У цій зустрічі, на якій обговорюватимуть мирні переговори і підтримку України, також братимуть участь міністри закордонних справ й оборони Нідерландів.

Після цього президента України прийме король у палаці Гейс-тен-Бос.

14 і 15 грудня Зеленський перебував у Німеччині, де в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який також брав участь у переговорах, назвав їх конструктивними і такими, що привели до «реального прогресу».

Ввечері 15 грудня також запланована зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради, НАТО.

Як пише The Wall Street Journal, особа, поінформована про недільні переговори, назвала їх складними, заявивши, що американська сторона, схоже, не бажає йти на компроміс щодо свого проєкту мирної пропозиції.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».

