Відповідь щодо територій має дати народ України у форматі виборів чи референдуму – Зеленський

Питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати народ України. Про це президент Володимир Зеленський заявив 11 грудня під час спілкування з групою журналістів.

«Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України», – зазначив Зеленський (цитата за «Укрінформом»).

За його словами, «на всю дипломатичну конструкцію» впливає те, «що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта».

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський провів у Лондоні зустріч із лідерами Німеччини, Великої Британії та Франції. Після цього було оголошено, що європейські партнери готують пропозиції щодо мирного врегулювання, які будуть передані керівництву США.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

Читайте також: Зеленський готовий до виборів під час війни, але за умови

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.