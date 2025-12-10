Bloomberg: Україна надіслала Вашингтону допрацьований мирний план

Україна надіслала до Вашингтона допрацьований мирний план, коли президент CША Дональд Трамп проводив телефонну розмову з європейськими лідерами, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнану неназвану особу.

За даними агенції, останній варіант документа був надісланий, коли Трамп проводив окрему дискусію з прем’єр-міністром Кіром Стармером, президентом Емманюелем Макроном і канцлером Фрідріхом Мерцем у середу.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

Читайте також: Президент відповів, чи розглядає Київ відмову від територій

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що є три документи щодо завершення війни РФ проти України: рамковий документ з 20 пунктів, документ щодо гарантій безпеки, а також документ щодо відновлення – проєкт, який «безумовно має працювати після того, як закінчиться війна або буде припинення вогню». Він також анонсував, що допрацьовані з європейськими партнерами документи найближчим часом будуть готові направити США.

8 грудня у Лондоні відбулася зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.

Зеленський після цього заявив, що від першого до плану, який обговорювався з європейцями, є невеликий прогрес у бік можливого закінчення війни.

Читайте також: Опитування: понад 50% українців планують протестувати у разі неприйнятних поступок Росії в ході переговорів

Невідомо, чи готовий президент Росії Володимир Путін погодитися на угоду про припинення війни. Після переговорів з посланцями Трампа в Москві минулого тижня Кремль заявив, що деякі пропозиції, що стоять на столі, є прийнятними, але інші він відхилив.



