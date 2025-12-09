Путін заявив, що доведе війну «до логічного завершення»

Російський лідер Володимир Путін укотре заявив, що його країна здобуде перемогу в повномасштабній війні проти України.

«Ми, безумовно, доведемо цю справу до логічного завершення, до досягнення цілей спеціальної військової операції», – вказав президент РФ 9 грудня на засіданні Ради з прав людини (цитата за агенцією ТАСС).

Росія, за словами Путіна, «намагається завершити конфлікт в Україні» і «вимушена робити це в збройний спосіб». Раніше він уже робив аналогічні висловлювання. На пресконференції в Бішкеку 27 листопада він заявив, що бойові дії в Україні припиняться тоді, коли ЗСУ залишать «території, які вони займають». Путін не уточнював, чи йдеться лише про Донбас, чи й про інші регіони теж – Москва записала до своєї конституції шість українських регіонів (Луганщину, Донеччину, Херсонщину, Запоріжжя, Крим та Севастополь).

Нова заява Володимира Путіна пролунала на тлі активних переговорів за посередництва США з метою покласти край війні Росії проти України.

2 грудня Путін знову зустрічався в Москві зі спецпосланцем американського президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом. На зустрічі був також зять Трампа Джаред Кушнер. Невдовзі після цієї зустрічі Кремль заявив, що «компромісів поки що не знайдено». Сам Путін пізніше підтвердив, що російські представники не погодилися з рядом пунктів плану США.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Сам Зеленський 8 грудня заявив, що компромісу з територіальних питань поки не знайдено. Спілкуючись із журналістами, Зеленський наголосив, що Україна не має права віддавати свої території ані за Конституцією країни, ані за міжнародним правом. «Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми напевно не хочемо нічого віддавати – за це ми й боремося», – сказав український лідер.

Від листопада США ведуть переговори з представниками України та Росії щодо розробленого Вашингтоном мирного плану. Початкова версія документа (про неї писали ЗМІ, але офіційно проєкт не публікувався) передбачала передачу всього Донбасу Росії, виведення українських військ із утримуваних ними територій Донецької області та заморожування боїв у Херсонській та Запорізькій областях по лінії зіткнення.