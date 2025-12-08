Трамп вважає, що Зеленський не читав мирний план США, але «його люди в захваті»

Президент України Володимир Зеленський не ознайомився з американськими мирними пропозиціями, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні 8 грудня, відповідаючи на питання про подальші кроки у завершенні російсько-української війни.

«Ми говорили з президентом Путіним і українським керівництвом, в тому числі президентом Зеленським. Я маю сказати, я трохи розчарований, що Зеленський досі не прочитав пропозицію. Станом на кілька годин тому», – сказав він.

За даними Трампа, люди Зеленського «в захваті» від пропозиції – він не уточнив, йдеться про команду президента чи населення України. Водночас він наголосив, що Росію вона нібито влаштовує.

Читайте також: «Безпекові питання і підтримка нашого захисту»: Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень

«Думаю, Росія воліла б мати всю країну, якщо подумати. Але, думаю, Росію план влаштовує. Не впевнений, що він влаштовує Зеленського. Його люди в захваті, але він його не читав», – сказав президент США.

У суботу, 6 грудня, посол США при НАТО Метью Вітакер під час виступу на форумі в Досі зазначив, що Україна та Росія зараз можуть бути «ближче, ніж будь-коли» до мирної угоди за весь час повномасштабної війни.

Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів «предметну, конструктивну» телефонну розмову з командою Трампа. Він наголосив, що Україна налаштована «працювати чесно» з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир.

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Читайте також: Келлог: «ми перебуваємо на останніх 10 метрах до завершення війни РФ»

Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».



