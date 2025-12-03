Сибіга розповів про «позитивне значення» переговорів у Москві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про «досягнутий прогрес у мирному процесі» та «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. Про це він заявив журналістам у кулуарах штаб-квартири НАТО після завершення засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ 3 грудня.

Радіо Свобода запитало міністра, що йому відомо про результати перемовин у Москві 2 грудня. Сибіга відповів, що, оскільки це була телефонна розмова, з міркувань безпеки деталі не обговорювались, але запевнив про наявність прогресу.

«Що повідомили представники американської делегації – що, за їхньою оцінкою, розмови в Москві для мирного процесу мали позитивне значення. Це їхня оцінка, і (вони – ред.) запросили українську делегацію для продовження наших розмов до Америки найближчим часом», – заявив Сибіга.





Він додав, що переговори дійсно «мають прогрес від Женеви, потім Маямі». Міністр запевнив, що американська сторона «чула українську делегацію».

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Ушаков додав, що зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом не планується. Можлива зустріч «залежатиме від прогресу, якого вдасться досягти», зазначив помічник президента Росії.



