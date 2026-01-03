85 осіб на квадратний кілометр. Оцінки втрат Росії у війні проти України

Ви можете прослухати цей текст, ми озвучили його за допомогою штучного інтелекту:

Четвертий рік війни проти України Росія провела у майже безперервному наступі, проте вона досі далека від оголошених цілей вторгнення.

За весь 2025 рік Росія, витіснивши українські сили з Курської області та просуваючись на території України, сумарно захопила, за різними оцінками, від 4727 до 5565 квадратних кілометрів: це більше, ніж минулого року. Російська редакція Радіо Свобода дослідила, ціною яких втрат російська армія досягла цього просування.

Оцінки втрат Росії у 2025 році

Росія не повідомляє про втрати з 2022 року, тому в розрахунках доводиться спиратися на розрізнені експертні оцінки, заяви західних політиків та дані Генерального штабу Збройних сил України.

Верхня оцінка російських втрат – дані Генштабу ЗСУ, згідно з якими Росія з 1 січня до 24 грудня 2025 року втратила 409,5 тисяч осіб. (Для порівняння, дані за 2024 рік – майже 430 тисяч). Ці цифри включають абсолютно всі втрати: не лише загиблих, а й зниклих безвісти, поранених та санітарні втрати, тобто йдеться не тільки про безповоротні втрати.

На даних ЗСУ ґрунтується щомісячна статистика Міністерства оборони Великої Британії, згідно з якою Росія у 2025 році, як і у 2024-му, ймовірно, втратила понад 400 тисяч убитими та пораненими.

Були й окремі оцінки західних політиків та експертних груп:

У липні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що з початку року загинули 100 тисяч російських військовослужбовців.

заявив, що з початку року російських військовослужбовців. Про ще більші втрати Росії заявив 1 серпня президент США Дональд Трамп: майже 20 тисяч загиблих російських солдатів за місяць; загалом з початку року Росія втратила в Україні 112 500 військовослужбовців.

Дані про втрати до середини року в 100 тисяч солдатів лише вбитими щонайменше не суперечать оцінці у 400 тисяч загальних російських втрат за 2025-й, враховуючи припущене співвідношення вбитих і поранених 1 до 3, про яке говорив, наприклад, у вересні тодішній голова британської розвідслужби MI6 Річард Мур: Росія втратила у війні понад мільйон осіб, чверть – убитими, «оскільки погано підготовлених солдатів із найбідніших регіонів країни відправляють у м'ясорубку».

Є й менші оцінки. За підрахунками групи Frontelligence Insight , Росія у першій половині року щомісяця втрачала вбитими 10,5 тисяч осіб, тобто 63–73,5 тисячі на момент заяв Рубіо та Трампа.

, Росія у першій половині року щомісяця втрачала вбитими 10,5 тисяч осіб, тобто 63–73,5 тисячі на момент заяв Рубіо та Трампа. Український проєкт «Хочу жить» опублікував дані з нібито внутрішніх документів російського командування, згідно з якими за перші 8 місяців ЗС РФ втратили вбитими 86 744 особи. Аналітики групи Conflict Intelligence Team вважають, ці дані сфальсифікованими.

Оцінки втрат за весь час війни

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у грудні заявив, що втрати Росії з початку війни перевищили 1,1 мільйона осіб, у 2025 році вона втрачала в середньому 1200 військовослужбовців на день убитими або пораненими. Це співставно з даними Генштабу ЗСУ.

Мінімальну оцінку втрат за весь час війни дає поіменний список убитих російських військових, який ведуть «Бі-бі-сі» та «Медіазона» разом із групою волонтерів. На 19 грудня у ньому була 156 161 особа. Дослідники наголошують, що ці дані значно запізнюються і в реальності можуть виявитися вищими. «Медіазона» припускає, що 2025 рік став найкровопролитнішим для російської армії.

У серпні видання спільно з «Медузою», ґрунтуючись на даних реєстру спадкових справ, оцінили загальну кількість загиблих російських військових за час війни приблизно у 219 тисяч.

Оцінки просування Росії

Оцінити точно розміри захопленої Росією цього року території не дуже просто: методики оцінок аналітичних центрів різняться, що пояснюється зміною тактики ведення війни та розширенням «сірих зон» на лінії фронту, тобто районів, де жодна зі сторін не має контролю. Як пояснював Радіо Свобода військовий аналітик Майкл Кофман, сьогодні набагато складніше зрозуміти, під чиїм контролем перебуває конкретна територія, оскільки точної оборонної лінії просто немає, це окремі позиції, а Росія активно використовує тактику інфільтрації, коли малі піхотні групи просочуються крізь «пористу» лінію оборони та опиняються в тилу українських сил – і тоді говорити про повний контроль будь-кого над територією неможливо.

Звідси випливає різниця в оцінках: український аналітичний портал DeepState веде свою карту досить консервативно, залишаючи великі ділянки фронту в «сірій зоні». Крім того, на роботу українського проєкту впливають і політичні аспекти – небажання погіршувати становище військовослужбовців ЗСУ розкриттям їхніх позицій. У вересні автори проєкту прямо говорили про те, що сумнівалися, чи викладати інформацію про російський прорив у районі Добропілля, щоб не погіршувати українські переговорні позиції.

Проросійський телеграм-канал «Сливочный каприз», навпаки, «віддає» російській армії будь-які ділянки фронту, де були помічені російські військовослужбовці – живі чи мертві, хоча в реальності ця територія може ними не контролюватися.

Тому як дані для підрахунку, як «золоту середину», ми обрали оцінки фінського OSINT-проєкту Black Bird Group.

За даними Black Bird, за 2025 рік російській армії вдалося просунутися на 4837 квадратних кілометрів, що на 593 квадратних кілометри більше, ніж у 2024 році, з урахуванням бойових дій на території Курської області, де російські війська кілька місяців із важкими боями витісняли українські сили.

Оцінки втрат на квадратний кілометр

За даними Генштабу українських сил, у 2024 році Росія в середньому щодня втрачала 1176 осіб і просувалася на 11,6 квадратних кілометра, тобто втрати на кожному квадратному кілометрі становили близько 100 осіб.

У неповному 2025 році (з 1 січня до 24 грудня) Росія щодня в середньому втрачала 1144 військовослужбовців, а захоплювала (враховуючи операцію в Курській області) 13,3 квадратних кілометра. Таким чином втрати на кожному квадратному кілометрі склали приблизно 85 осіб.

У 2025-му темпи просування російської армії зросли в 1,14 раза, порівняно з минулим роком, а втрати залишилися приблизно на тому ж рівні.

Ще однією особливістю цього року, порівняно з 2024-м, стала відсутність чіткої кореляції між прискоренням просування російської армії та зростанням втрат: минулого року ці два показники були тісно пов'язані, і якщо російська армія починала просуватися швидше, разом із цим зростали і її втрати.

Із січня по квітень 2025 року ситуація була схожою: втрати певною мірою залежали від темпів просування, переважно в Курській області, але з травня по серпень, попри високі темпи просування російської армії, втрати, навпаки, знижувалися.

Починаючи з вересня, втім, втрати російської армії знову почали зростати пропорційно до темпів просування. Винятком можна назвати грудень, коли середні щоденні втрати продовжували зростати, а темпи просування, згідно з даними Black Bird, сповільнилися. Це, однак, може пояснюватися тим, що дані за грудень неповні, і до кінця місяця ситуація може змінитися.

Зростання втрат збіглося з поверненням російської армії до тактики механізованих штурмів, коли на відносно невеликій ділянці фронту можна спостерігати скупчення техніки та, як наслідок, живої сили, виявити й знищити які простіше, ніж малі «інфільтраційні» групи.

На зростанні втрат могли позначитися і міські бої, які в останні місяці велися на різних ділянках фронту, наприклад, у Покровську та Куп’янську.

ЗСУ вже не мають такої кількості живої сили, щоб виснажувати ЗС РФ тривалими боями в міській забудові з мізерним просуванням. Більше того, в умовах нехтування піхотою місто обороняти важко: укріплені позиції можуть виявитися марними, якщо в них немає достатньої кількості бійців. До того ж, міська забудова не дозволяє українським операторам дронів – головній ударній силі ЗСУ – працювати так само ефективно, як на відкритій місцевості, через велику кількість бетонних конструкцій та інших укриттів.

З іншого боку, російським військам все одно доводиться спрямовувати значні сили для просування в містах: Покровськ досі не взятий повністю, а в районі Куп’янська ЗСУ і поготів вдалося провести успішну контратаку та значно покращити своє становище.

Картина війни: аналіз

Американський військовий аналітик Роб Лі серед можливих причин прискорення російського просування у 2025 році виділяє брак особового складу в ЗСУ та зміну тактики російської армії.

Навесні 2025 року Росія почала активно застосовувати тактику «просочування»: російські військовослужбовці по одному-двоє пробираються крізь «пористу» лінію оборони ЗСУ, оскільки суцільної лінії фронту просто не існує. Це, своєю чергою, спричинено дефіцитом піхоти у ЗСУ та зростанням інтенсивності використання безпілотників, які є основним джерелом втрат з обох боків.

Логіка російського командування, за словами Лі, полягає в тому, що великі групи піхоти у разі виявлення безпілотниками можуть бути швидко і повністю знищені артилерією. Натомість солдати, відправлені поодинці, поступово «навантажують» українську оборону. Російські військові намагаються не штурмувати «в лоб», а обходити українські позиції, користуючись тим, що в України на передовій замало піхоти.

«Замість лобових атак вони намагаються просунутися за умовну лінію фронту, згрупуватися в тилу і або перерізати логістику передових підрозділів, або продовжувати рух углиб, порушуючи роботу українських підрозділів БПЛА чи іншого тилового персоналу», – зазначає Лі.

Він також каже про кількісне та якісне зростання застосування БПЛА з боку Росії, згадує підрозділ «Рубікон», який став відомим цього року, а також масштабування безпілотних команд до рівня полків та бригад. Росії вдалося значно скоротити відставання від ЗСУ в безпілотних технологіях. Як наслідок, українським операторам стало складніше працювати: на них активно «полюють» російські оператори дронів, які наростили дальність своїх ударів.

Головним фактором, що дозволив Росії просуватися швидше, став брак живої сили в ЗСУ, підсумовує Лі: «Українські підрозділи, які утримують фронт, перевантажені. Російські ж підрозділи спроможні відновлюватися і поповнюватися порівняно швидко, особливо на ключових ділянках фронту».

Компенсація втрат. Що далі?

Загалом втрати Росії у 2025 році залишилися на тому ж рівні, що й у попередньому, і ключовим моментом є не зниження російських втрат, а зростання темпів російського просування. Втрати російської армії є високими та співмірними з темпами набору контрактників.

Економіст Яніс Клуге , який відстежує військові витрати Росії, дає оцінку приблизно у 30 тисяч нових контрактів на місяць .

, який відстежує військові витрати Росії, дає оцінку приблизно у . Очільник військової розвідки України Кирило Буданов стверджує, що Росія набрала цього року трохи більше за 400 тисяч нових контрактників.

Роб Лі зазначає, що план Росії з набору контрактників на 2026 рік співмірний із планом на 2025-й – близько 409 тисяч осіб.

«Росія цього року продемонструвала здатність продовжувати набір великої кількості особового складу, достатньої для компенсації втрат. Головне питання на наступний рік: чи зможе Росія набирати ту кількість солдатів, яка необхідна для підтримання подібного характеру операцій? Не менш важливим питанням є і те, чи зможе Україна виправити ситуацію з живою силою, оскільки багато підрозділів зараз серйозно недоукомплектовані».

Прогнозувати хід війни в умовах мінливої картини боїв неможливо, але для порівняння: Росія ставить офіційною метою захопити (або виторгувати в мирній угоді) всю Донецьку область, проте під контролем України залишаються приблизно 5 тисяч квадратних кілометрів у північній частині регіону, враховуючи низку «фортець» – міст, більших за Покровськ: це Костянтинівка, Краматорськ і Слов'янськ.

5 тисяч кв. км – це приблизно стільки ж, скільки Росія змогла захопити у 2025 році на всій лінії фронту, втративши понад 400 тисяч осіб.