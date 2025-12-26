Журналісти оновили підрахунки: відомі імена понад 158 тисяч росіян, загиблих на війні

Журналісти встановили імена 158 143 російських військових, які загинули з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Підрахунок втрат ведуть російська служба ВВС та видання «Медіазона» спільно з командою волонтерів.

55% усіх загиблих – це добровольці, мобілізовані та засуджені, які виїхали на війну з виправних колоній. Найбільше загиблих, як і раніше, серед добровольців – 51 538 осіб.

За даними дослідників, з лютого 2022 року Росія втратила вбитими понад 6278 офіцерів, з них 77% були командирами молодшої ланки.

За абсолютним числом встановлених загиблих, як і раніше, лідирують Башкортостан і Татарстан.

Дослідники зазначають, що для підбиття підсумків втрат у 2025 році знадобиться ще кілька місяців, але цей рік може стати найбільш кровопролитним для російської армії.

Журналісти ведуть списки загиблих, орієнтуючись на повідомлення з відкритих джерел – засобів інформації, заяв місцевих адміністрацій, пости родичів у соцмережах та дані з цвинтарів. За оцінками дослідників, реальна кількість загиблих із російської сторони може бути в діапазоні від 243 300 до 351 400 осіб.

Москва і Київ не розкривають втрати у війні, розповідаючи лише про втрати противника. Сторони військових конфліктів схильні перебільшувати свої успіхи та применшувати невдачі, дослідження ВВС та «Медіазони» – одна з найважливіших незалежних оцінок кількості загиблих.