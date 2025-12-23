Розвідка Британії: Кремль зосереджений на вербуванні етнічних меншин і готовий терпіти високі втрати

Росія постійно демонструє високий рівень втрат від початку незаконного повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, серед яких, ймовірно, понад 400 000 убитих і поранених як у 2025, так і у 2024 роках, проте етнічні росіяни з міст продовжують складати непропорційно малу частку серед військових і відповідно – серед втрат порівняно з рештою населення, заявляє розвідка Великої Британії.

«Зосереджуючи зусилля з вербування на бідних регіонах, часто переважно населених етнічними меншинами, державний апарат Росії краще використовує фінансові стимули, водночас обмежуючи вплив на ті міські верстви населення Росії, які мають більшу політичну активність. Президент Росії Путін і вище керівництво РФ майже напевно готові толерувати високий рівень втрат доти, поки це не вплине негативно на підтримку війни громадськістю чи елітою, і ці втрати можна буде компенсувати», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 23 грудня в X Міністерством оборони Британії.

У розвідці також згадали дослідження незалежного російського видання «Проект», яке виявило, що менше від одного відсотка російських державних чиновників мають родичів, які брали участь у війні проти України.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Російські журналісти, які спільно з командою волонтерів ведуть підрахунок російських втрат, станом на 19 грудня встановили імена 156 161 російського військового, який загинув від початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну. За оприлюдненими раніше в грудні 2025 року оцінками журналістів, реальна кількість загиблих з російського боку є значно вищою і може бути в діапазоні від 239 000 до 345 260 осіб.