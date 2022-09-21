Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 людей.

Він уточнив, чи йдеться про загиблих.

При цьому втрати української армії російський міністр оцінив у 100 тисяч військових: 61 207 загиблих та 49 368 поранених. Київ повідомляє про значно меншу кількість загиблих і поранених.

Востаннє російська сторона оприлюднювала дані про свої втрати 25 березня. Тоді повідомлялось, що 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Москва втратила близько 55110 своїх військових.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.