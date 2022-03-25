Москва вдруге за місяць війни повідомила про втрати російських військ

Генеральний штаб Збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ. За даними, які оприлюднив 25 березня начальник Головного оперативного управління Генштабу Сергій Рудськой, під час так званої «спецоперації» загинув 1351 російський військовослужбовець, ще 3825 зазнали поранень, повідомляє «Інтерфакс».

Втрати української армії та Нацгвардії в Генштабі РФ оцінили приблизно у 30 тисяч людей, у тому числі понад 14 тисяч – безповоротні, близько 16 тисяч – «санітарні». Загалом, за оцінками відомства, на початку війни Збройні сили України разом із Нацгвардією налічували понад 260 тисяч військовослужбовців.

«Загалом основні завдання першого етапу операції виконано. Істотно знижений бойовий потенціал Збройних сил України, що дозволяє ще раз наголосити, зосередити основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу», – заявив Рудський.

Досі російська влада лише одного разу повідомляла про втрати серед російських військовослужбовців у ході воєнних дій в Україні. 2 березня Міноборони Росії розповіло про 498 загиблих і 1597 поранених.

25 березня Генштаб Збройних сил України оцінив втрати російських військ приблизно у 16100 осіб.

Раніше цього місяця, 12 березня, український президент Володимир Зеленський розповів про загибель 1300 українських військових від 24 лютого, коли російські військові вдерлися в Україну з кількох напрямків.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, пише Time. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Тиждень тому, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових.

За умов війни оперативно перевірити інформацію, яку поширюють навіть офіційні представники тієї чи іншої сторони конфлікту, неможливо