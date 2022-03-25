Бої за Тростянець, залишені тіла солдатів РФ і викрадення цивільних – Живицький про Сумщину

За останню добу на Сумщині точаться бої за звільнення Тростянця, спостерігаються проблеми з похованням загиблих, а російські війська обстрілюють та викрадають цивільне населення. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, попри затяті бої під Тростянцем, громада міста (насамперед – лікарі і волонтери) продовжує працювати та допомагати мешканцям.

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Окрім Тростянця бойові дії, за інформацією голови ОВА, відбувались і в:

Конотопському районі (внаслідок чого є двоє поранених та двоє загиблих людей),

Охтирці (по якій завдали ударів),

селі Великий Самбір (там російські війська обстріляли з вогнепальної зброї місцевих цивільних жителів);

селах Сироватки і Низи (внаслідок обстрілів зруйнуване фермерське господарство, кілька людських домівок, а також є поранені).

«Продовжуються викрадення людей у прикордонних селах Краснопільської громади, вчора військові РФ викрали чоловіка», – повідомляє голова ОВА.

Російська армія, як зазначає Живицький, постійно заважає похованню загиблих українців, тож людям доводиться облаштовувати могили прямо на городах приватних будинків.

Своїх загиблих солдат російська армія, за словами голови ОВА, не забирає і не ховає, а за відсутності електроенергії у морзі, скупчення цих трупів створює небезпечну ситуацію, бо «тіла валяються по місту і смердять».

«Щодо зв’язку: у громаді він є, утім немає як зарядити телефони. Багатьом з нас не вдається зв’язатися з близькими саме через це», – повідомляє Живицький та додає, що російські війська не підпускають енергетиків полагодили мережі, тож світла немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.