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Голова Сумської ОВА повідомив про витік аміаку на «Сумихімпромі»

Супутниковий знімок, Суми, 14 березня 2022 року

На «Сумихімпромі» о 4:30 21 березня стався витік аміаку, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Наразі зона ураження становить близько 2,5 кілометри. Напрям вітру і населенні пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця. Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС», – написав Живицький у телеграмі близько 5:00.

Для Сум, за його словами, наразі загрози немає (напрям вітру не на місто).

Голова ОВА нагадав, аміак – безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний, він легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків.

Про причини витоку Живицький не повідомив.

Голова ОВА навів правила поведінки в умовах викиду аміаку:

  • виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно напрямку вітру;
  • якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно укритися в укриттях, підвалах, квартирах (будинках), попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води);
  • у квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати і увімкнути душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не включати (витягує чисте повітря і затягує забруднене);
  • якщо чуєте запах аміаку – дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Перша допомога при отруєнні аміаком:

  • вивести ураженого на свіже повітря;
  • дати теплого молока з харчовою содою;
  • одягти ватно-марлеву пов’язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
  • при потраплянні в очі – промити водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
  • при ураженні шкіри – обмити чистою водою, зробити примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.
У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що російські військові зосередилися, зокрема, на блокуванні Сум.
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