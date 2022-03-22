Є переконливі докази, що Росія навмисно та свідомо цілить у цивільні об’єкти – Пентагон

Існують переконливі докази, що російські війська «свідомо та навмисно» атакують цивільну інфраструктуру в Україні. Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні 22 березня.

«Ми бачили переконливі докази того, що протягом останнього тижня росіяни свідомо та навмисно атакували цивільну інфраструктуру – лікарні, місця укриття. Ми бачимо чіткі докази того, що вони вчиняють воєнні злочини», – повідомив високопосадовець Пентагону.

Міністерство оборони США сприяє розслідувальним процесам щодо таких злочинів, розповів чиновник.

За останніми даними Пентагону, з початку вторгнення Росія випустила вже понад 1 100 ракет по Україні.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.