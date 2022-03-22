Від початку війни в Україні загинули 117 дітей − ювенальні прокурори

Через збройну агресію РФ в Україні загинули 117 дітей, понад 155 поранені. Про це 22 березня повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними ювенальних прокурорів, у Київській області постраждало 58 дітей, Харківській − 40, Донецькій − 30, Чернігівській − 31, Миколаївський − 24, Житомирській та Херсонській – по 15, Сумській – 14 дітей.

Через воєнні дії діти в Україні гинуть унаслідок обстрілів, розстрілів російськими військовими, розриву протитанкових мін або помирають від травм під завалами зруйнованих будинків.

«На Харківщині російський танк розстріляв авто, де перебувала сімʼя з двома дітьми. Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець зазнав поранення. Унаслідок обстрілу села Костянтинівка Миколаївського району Миколаївської області на території СТ «Південний Буг» зруйновані будинки, під їхніми завалами виявлені обгорілі тіла трьох осіб, серед яких 7-річна дитина. 21 березня окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя. Чотири дитини доставлені до лікарні. Троє дітей потрапили під обстріл у Пологівському районі Запорізької області, ще одна дитина – в селі Каменському. Двоє дітей у тяжкому стані», – вказано в повідомленні.

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Також через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 548 закладів освіти, 72 з них зруйновано повністю, повідомляє відомство.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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