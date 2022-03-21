«Це ганьба»: американські сенатори критикують Байдена та НАТО за ненадання Україні ППО

Напередодні візиту президента США Джо Байдена до Польщі, низка сенаторів наголосили на важливості отримання Україною літаків МіГ-29 та дієвого сприяння цьому з боку адміністрації Сполучених Штатів Америки, повідомляє «Голос Америки».

«Розчарований, що адміністрація Байдена надалі відмовляється від кроків, які допоможуть відправити винищувачі МіГ-29 до України. Україна каже, що конче потребує їх, щоб краще оборонятись, а Польща запропонувала надати їх, якщо ми продамо їм більше літаків, щоб заповнити її потреби. Необхідно діяти вчасно. США повинні проявити творчий підхід та знайти спосіб це реалізувати», – твітує сенатор-республіканець Роб Портман.

«Коли йдеться про надання Україні літаків та просунутих систем ППО: НАТО бездіє. США до певної міри самоусунулись. Досі немає МіГ-29 для посилення повітряного захисту України. Україна просила надати їй можливість захищати своє небо та про більше смертоносних безпілотників, а світ не відповідає. Чому ми не надаємо більше смертоносних безпілотників, більше просунутих систем ППО, не підтримуємо передач МіГ-29 – це не лише загадка, це ганьба», – пише сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

У понеділок посадовець Білого дому заявив, що США «не створюють перепон» наданню Україні винищувачів МІГ-29 іншими країнами.

Раніше повідомлялось про рішення президента США Джо Байдена не сприяти передачі Україні винищувачів МіГ-29 із Польщі.

Як повідомляється, Україна також незабаром має почати отримувати перші поставки з пакету військової допомоги обсягом у 800 мільйонів доларів, які включать і сучасні баражуючі боєприпаси.

Раніше в інтерв'ю телеканалу ABC сенатор-демократ Дік Дербін виступив на підтримку позиції адміністрації США та заявив, що Вашингтон може допомогти Україні відбивати російські авіаудари, надавши ракети земля-повітря та інші види протиповітряної оборони.

На підтримку передачі Україні МіГ-29 виступав конгресмен-демократ Лью.

«Президент Зеленський сказав Конгресу США знову, що його військовим потрібні літаки. Державний секретар США Блінкен хоробро намагається надати Україні МіГ-и. Я закликаю Міноборони США дозволити передачу МіГ-ів і не підміняти неодноразово озвучену позицію Зеленського щодо потреб України власними міркуваннями», – заявляв законодавець 16-го березня.

Президент США Джо Байден у понеділок 21 лютого провів розмову з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцом, прем'єром Італії Драгі, прем'єром Великої Британії Джоносном. Про це повідомляє Білий дім.

«Лідери обговорили їхні серйозні занепокоєння щодо брутальної тактики Росії в Україні, включно із нападами на цивільних. Вони підкреслили, що продовжують допомагати Україні, включно із наданням безпекової допомоги хоробрим українцям, які захищають їх країну від агресії Росії, та гуманітарною допомогою мільйонам українців, які втекли від насильства. Лідери також переглянули останні дипломатичні зусилля на підтримку зусиль України досягнути припинення вогню», – повідомляє Білий дім.

Минулого тижня міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що РФ вважає незаконною передачу Україні радянських озброєнь. Як повідомляється, Лавров заявив, що «будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які, ми вважатимемо, перевозять зброю, стануть законною ціллю».

Також президент Росії Путін застерігав Захід від втручання у дії Росії, пригрозивши «наслідками, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися». 24-го лютого Путін заявляв, що Росія «є сьогодні однією з найпотужніших ядерних держав світу» і «має певні переваги за низкою нових видів озброєнь».

Як повідомляв »Голос Америки», Білий дім повідомив, що президент США Джо Байден 25 березня відвідає Польщу, де узгоджуватиме з союзниками та партнерами дії у відповідь на російську війну в Україні.

«25 років тому тодішній сенатор Байден передбачив, що Польща зробить значний внесок у розвиток НАТО, маючи на увазі попередні зобов’язання поляків захищати демократію. Це відбулося. Сьогодні Польща відіграє ключову роль в убезпеченні східного флангу Альянсу», – заявив у Twitter посол США у Польщі Марк Бжезінський.

Візит до Польщі запланований на наступний день після того, як Байден 24 березня візьме участь у надзвичайному саміті керівників країн НАТО у Брюсселі, а також проведе переговори лідерів держав Групи 7 (G-7) та з керівниками Європейського Союзу про, як сказано в повідомленні, «міжнародні зусилля задля підтримки України і накладення суворої і небувалої ціни на Росію за її вторгнення».