Низка країн Заходу підписали спільну заяву про нагальну необхідність модернізації ППО України – Стефанчук

Західні країни у понеділок підписали спільну заяву «Про невідкладну необхідність модернізації ППО України», заявив речник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Сьогодні Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та США підписали спільну заяву «Про невідкладну необхідність модернізації системи ППО України». Щиро вдячний за підтримку України у цей непростий час», – повідомив Стефанчук.

За його словами, представники різних країн світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру в Україні.

«А саме: підтримувати військову та цивільну оборону України – забезпечити захист повітряного простору та припинити пересування ворожої техніки на території України. Це можна зробити за допомогою постачання протитанкової та протиповітряної зброї. Надати гуманітарну допомогу – забезпечити доставлення продуктів і ліків в українські міста, які обстрілюють і бомбардують; врятувати поранених і біженців. Захистити українські ядерні об’єкти, які становлять загрозу для всіх сусідніх держав», – зазначив Стефанчук.

Росія почала широкомасштабне вторгнення на територію України 24 лютого за наказом президента Володимира Путіна. Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

Москва стверджує, що атакує винятково українські військові об’єкти, але численні свідчення говорять про серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

У нещодавньому відеовиступі перед Конгресом США президент України Володимир Зеленський вкотре закликав закрити небо над Україною або надати Києву системи протиповітряної оборони С-300 й авіацію. Телеканал CNN із посиланням на джерела повідомляв, що країни НАТО направили Україні радянські системи ППО з діапазоном висот менше, ніж С-300, але здатні збивати крилаті ракети.