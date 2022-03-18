Bellingcat опублікував мапу зруйнованих Росією цивільних об’єктів в Україні

Міжнародна розслідувальна група Bellingcat опублікувала інтерактивну карту зруйнованих через вторгнення Росії цивільних об’єктів на території України.

У Bellingcat зазначили, що до масиву даних включені тільки ті «інциденти, які були зняті на фото і відео, оприлюднених у соцмережах».

«Ймовірно, є багато інших інцидентів заподіяння шкоди цивільному населенню, які не потрапили на камеру або в соціальні мережі і тому не відображаються на нашій карті. Навіть із таким застереженням кількість інцидентів у нашому масиві даних і на карті на момент публікації вже дуже значна. Ми будемо продовжувати оновлювати наш масив даних і карту з перебігом конфлікту. Ця карта залишиться в мережі і після його закінчення», – заявили розслідувачі.

Серед зафіксованого: «влучання ракет у житлові квартали, руйнування цивільної інфраструктури, очевидна присутність постраждалих цивільних осіб або нерухомих тіл мирних жителів». На карті – кілька сотень таких випадків. На ній також вказані типи боєприпасів, які завдали шкоди цивільному населенню.

Розслідувальна група наголошує, що «документувати руйнування дуже важливо у світлі заяв російської влади, що вона не прагне атакувати мирних жителів і уникає ударів по цивільній інфраструктурі».

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.

Точна кількість загиблих і поранених внаслідок війни наразі невідома. В ООН станом на північ 17 березня підтвердили загибель 816 цивільних людей і поранення 1333, але наголосили, що реальні втрати є набагато вищими. Президент Володимир Зеленський 12 березня повідомив про близько 1300 загиблих українських військових. У Генштабі ЗСУ російські втрати оцінюють у понад 14 тисяч осіб, хоча Міноборони РФ ці дані не підтверджує і називало менші цифри. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.