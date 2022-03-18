Литва, Латвія та Естонія висилають загалом 10 російських дипломатів

Міністерства закордонних справ Латвії, Литви та Естонії повідомили про висилку кількох російських дипломатів 18 березня.

МЗС Естонії заявило, що викликало російського посла в країні і вручило йому дипломатичну ноту, за якою трьох співробітників посольства з дипломатичним статусом оголосили персоною нон-ґрата.

«Заступник міністра з політичних питань Рейн Таммсаар, який вручив дипломатичну ноту послу Росії, підкреслив, що діяльність осіб, про які йдеться, порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини, і тому вони повинні покинути Естонію протягом 72 годин. Усі троє прямо й активно підривають безпеку Естонії та поширюють пропаганду, що виправдовує військові дії Росії», – заявили у відомстві.

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За повідомленням, Таммсаар засвідчив готовність Таллінна й надалі використовувати всі наявні способи для підтримки України.

Про виклик посла Олексія Ісакова повідомило й МЗС Литви. Згідно з отриманою ним нотою, чотири російських дипломати оголошені персонами нон-ґрата через «діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом» і повинні залишити Литву протягом п’яти днів.

«Литва вдалася до такого кроку на знак солідарності з Україною, яка зіткнулася з безпрецедентною російською військовою агресією», – коментують у міністерстві.

Своєю чергою МЗС Латвії повідомляє, що в п’ятницю очільник відомства Едгарс Рінкевичс своїм рішенням оголосив персонами нон-ґрата трьох дипломатів російського посольства. Це рішення також пояснили діяльністю, яка «несумісна з їхнім дипломатичним статусом та завдає шкоди республіці Латвія».

«Рішення міністра закордонних справ було ухвалене на знак солідарності з Україною в її боротьбі проти неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії проти України, в плануванні та втіленні якої відіграли важливу роль співробітники безпекових служб Російської Федерації», – зазначають у міністерстві.

Люди, яких стосувалося рішення Рінкевичса, повинні залишити країну до кінця доби 23 березня.

МЗС Росії прокоментував тільки рішення Естонії, назвавши його нібито необґрунтованою «недружньою акцією».

Сейм Литви 17 березня одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає ООН закрити небо над Україною.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.