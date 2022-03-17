Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом до ООН закрити небо над Україною

Сейм Литви 17 березня одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає ООН закрити небо над Україною.

«Литовський сейм одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає ООН вжити негайних заходів щодо забезпечення безпольотної зони над Україною, щоб зупинити масову загибель мирних жителів», – йдеться в повідомленні Сейму Литовської Республіки у твітері.

Сьогодні Сейм Литви, крім голосування, за резолюцію із закликом до ООН щодо закритого неба над Україною, зібрався для обговорення питання про надання соціальних послуг біженцям від війни з України та збільшення бюджетних видатків на оборону.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.