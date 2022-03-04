Зеленський назвав рішення не закривати небо на Україною «самогіпнозом» і хибним наративом НАТО

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення саміту НАТО розгубленим, ва рішення не закривати небо на Україною «самогіпнозом» і хибним наративом Альянсу.

«Сьогодні відбувся саміт НАТО, слабкий саміт, розгублений саміт, саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи – метою номер 1. Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ. Як можна? 9 днів ми бачимо жорстку війну, руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи. Знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя і хочуть це продовжувати. Знаючи, що нові удари – неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною. Ми ввважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закрите небо над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це – самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений внутрішньо, хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є у нас», – сказав Зеленський.

Президент поставив риторичне запитання НАТО: «Ви повинні були думати про людюй, про людяність, а про що ви думали на тому засіданні?».

«Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз’єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок, 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб карще горіло. але він для нас вже згорів – і вогні російських військ. Хіба такого нАТО ми хотіли? Хіба такий Альянс ви будували?», – сказав Зеленський.

Він додав: «Ви могли закрити небо, але...Але... Я не знаю, кого ви можете захистити, і чи здатні ви захистити свої країни, країни Альянсу, від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу».

Президент України все ж відзначив багато тих країн, які є у НАТО, але допомагають Україні, не зважаючи ні на що.

3 березня президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів назвати термін закриття неба для бойової авіації Росії.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ 4 березня в Брюсселі заявив, що члени Альянсу погоджуються з тим, що його літаки не повинні літати в повітряному просторі України, а війська НАТО не повинні бути присутніми в Україні під час війни з Росією, незважаючи на прохання Києва встановити заборонену для польотів зону над країною.

Столтенберґ визнав, що Росія, швидше за все, посилить наступ на Україну, що розпочався 24 лютого, і найближчі дні, «ймовірно, будуть гіршими».

Росія у війні проти України активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, авіація Росії продовжує наносити ракетно-бомбові удари по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.