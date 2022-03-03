Закриття неба для бойової авіації РФ: Зеленський закликав Захід назвати точний термін

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів назвати термін закриття неба для бойової авіації Росії. Він сказав про це на пресконференції для західних ЗМІ 3 березня.
«Я звернувся про закриття неба… по 20-30 дзвінків міжнародних проводжу щоденно і я сказав, що якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то дайте нам термін коли. Якщо зараз не можете дати термін – коли ви це запровадите, скільки людей мають загинути, скажіть – ми будемо рахувати і почекаємо до цього моменту. Якщо ви і це не можете сказати, навіть терміни...», – сказав Зеленський.
«Це те ж саме, що відбувалося з санкціями: я просив запровадити превентивні санкції, повний пакет до початку війни, я просив усіх лідерів, відповідь ви знаєте. Слава Богу, зараз є, весь світ бачить, що це діє. Я просив цю підтримку, так само, як зараз я прошу закрити небо. Якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки. Чи це не справедливо, скажіть?», – додав він.
Зеленський наголосив, що Україна буде застосовувати ці літаки для відповіді Росії «на своїй землі». «Не на території Росії, не на території Білорусі, а на українській землі відповідати установкам, які по нас стріляють», – сказав президент.
Росія у війні активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, збивши вже (за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ) понад 30 російських літаків та 30 гелікоптерів, однак авіація Росії продовжує наносити ракетно-бомбові удари по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.
Тим часом, українське керівництво закликає НАТО запровадити над Україною зону, заборонену для полетів. Поки що альянс не готовий це зробити.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ