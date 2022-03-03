Закриття неба для бойової авіації РФ: Зеленський закликав Захід назвати точний термін

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів назвати термін закриття неба для бойової авіації Росії. Він сказав про це на пресконференції для західних ЗМІ 3 березня.

«Я звернувся про закриття неба… по 20-30 дзвінків міжнародних проводжу щоденно і я сказав, що якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то дайте нам термін коли. Якщо зараз не можете дати термін – коли ви це запровадите, скільки людей мають загинути, скажіть – ми будемо рахувати і почекаємо до цього моменту. Якщо ви і це не можете сказати, навіть терміни...», – сказав Зеленський.

«Це те ж саме, що відбувалося з санкціями: я просив запровадити превентивні санкції, повний пакет до початку війни, я просив усіх лідерів, відповідь ви знаєте. Слава Богу, зараз є, весь світ бачить, що це діє. Я просив цю підтримку, так само, як зараз я прошу закрити небо. Якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки. Чи це не справедливо, скажіть?», – додав він.

Зеленський наголосив, що Україна буде застосовувати ці літаки для відповіді Росії «на своїй землі». «Не на території Росії, не на території Білорусі, а на українській землі відповідати установкам, які по нас стріляють», – сказав президент.

Росія у війні активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, збивши вже (за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ) понад 30 російських літаків та 30 гелікоптерів, однак авіація Росії продовжує наносити ракетно-бомбові удари по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.

Тим часом, українське керівництво закликає НАТО запровадити над Україною зону, заборонену для полетів. Поки що альянс не готовий це зробити.