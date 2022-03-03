«Загинули понад 6 тисяч росіян»: США вперше оприлюднили власні оцінки втрат армій Росії та України

Росія втратила у війні проти України щонайменше шість тисяч своїх військових, сказала 3 березня після 18:00 за київським часом заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. Таку заяву вона зробила на Youtube-каналі «Ехо Москви», який продовжує мовити, попри вимкнення радіостанції з ефіру.

«Наша інформація є такою, що шість тисяч росіян уже загинули – набагато більше, ніж українців, але українці також зазнали тяжких втрат. Росія заслуговує права, щоб знати правду про цю війну. Вашим солдатам не говорять правду, і є випадки дезертирства. Масово знищуються російські озброєння – танки, вертольоти, літаки, і в них також є бойовий склад, який також ніколи не повернеться додому», – сказала Нуланд головному редактору «Еха Москви» Олексію Венедиктову.

Президент України Володимир Зеленський уночі 3 березня оцінив безповоротні втрати російських військових у майже девʼять тисяч убитими. Генеральний штаб Збройних сил України зранку 3 березня повідомив, що втрати особового складу армії Росії у рамках вторгнення в Україну становлять близько 9000 осіб.

Міністерство оборони Росії ввечері 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії Росії в Україні наразі немає.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».