Російські ЗМІ повідомляють, що в Держдумі схвалили поправку про позбавлення волі до 15 років за «фейки про російську армію»

Комітет Держдуми Росії з держбудівництва та законодавства схвалив поправку про запровадження кримінальної відповідальності та позбавлення волі терміном до 15 років за «публічне поширення завідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил Російської Федерації». Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням на текст поправки.

Покаранням за порушення стане штраф до 5 мільйонів рублів або позбавлення волі терміном до 10 років. Якщо поширення фейків спричинило тяжкі наслідки, термін позбавлення волі становитиме від 10 до 15 років, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки.

Крім того, комітет з держбудівництва та законодавства рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт про кримінальну відповідальність терміном до трьох років за заклики до запровадження іноземних санкцій щодо Росії.

За подібні дії пропонується запровадити покарання у вигляді штрафу в розмірі до 500 тисяч рублів, або обмеження волі, або позбавлення волі терміном до трьох років зі штрафом до 200 тисяч рублів.

28 лютого голова комітету Держдуми Росії з безпеки Василь Піскарьов запропонував запровадити кримінальну та адміністративну відповідальність за «спотворення мети, ролі та завдань Збройних сил РФ, а також інших формувань під час спеціальних військових та інших операцій».

За поширення «завідомо неправдивих відомостей» про війну в Україні вранці 3 березня в Росії ліквідували «Ехо Москви» та сайт радіостанції. За даними Генпрокуратури Росії, «Ехо Москви» нібито «поширювало матеріали із закликами до екстремістської діяльності та неправдиві відомості про дії російських військових у рамках військового вторгнення в Україну».

Також Генпрокуратура заблокувала сайт телеканалу «Дождь». Раніше «Роскомнагляд» зажадав від низки російських видань видалити матеріали, в яких журналісти називали те, що відбувається в Україні, війною. Російська влада наполягає на тому, щоб ЗМІ називали вторгнення «спеціальною операцією».

Тим часом Міністерство просвіти Російської Федерації 3 березня організовує всеросійський відкритий урок, на якому учням розкажуть про «визвольну місію» в Україну і про те, чому це «необхідність». Відкритий урок має назву «Захисники миру».

28 лютого стало відомо, що школи у кількох регіонах Росії отримали рекомендації щодо проведення уроків про війну в Україні, які відображають офіційну позицію Кремля.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив 3 березня, що втрати особового складу армії Росії у рамках вторгнення в Україну становлять близько 9000 осіб.

Напередодні Міністерство оборони Росії вперше з часу вторгнення РФ в Україну оприлюднило інформацію про втрати російських військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених.

Об’єктивних даних про втрати сторін наразі немає.