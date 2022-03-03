Центробанк Росії зобов’язав брокерів стягувати з клієнтів 30% комісії при купівлі валюти

Центробанк Росії підтвердив, що з 3 березня брокери повинні стягувати комісію 30% з фізичних осіб при купівлі доларів, євро та фунтів стерлінгів, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки. Про це також повідомляє низка російських ЗМІ.

Як пояснив регулятор російському «Інтерфаксу», комісія «просто вирівнює конкурентні умови між банками та брокерами, тому що банки мають можливість використовувати спред (різницю – ред.) між курсом купівлі та продажу валюти».

Нові правила почнуть діяти з 9:00 у Москві.

Раніше про розпорядження Центробанку повідомили інвестиційні компанії «ВТБ Брокер» та «Атон». В «Атоні» зазначили, що захід діятиме до скасування припису ЦП.

2 березня курс євро на Мосбіржі вперше в історії перевищив 122 рублі, а курс долара вперше піднявся до 109,185 рубля.

Російська валюта падає на тлі новин про запроваджені санкції через вторгнення Росії до України.

Днем раніше Євросоюз заборонив продавати, постачати та експортувати банкноти євро до Росії, йдеться у публікації офіційного журналу ЄС. Це обмеження стосується всіх фізичних осіб та компаній, за винятком витрат під час приватних поїздок.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 2 березня знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Росії до рівня «В» – «високо спекулятивні облігації». Раніше Росія мала рейтинг «ВВВ» – це «середній рівень надійності».

Оголошені США та Європейським союзом санкції, що забороняють будь-які операції з Центральним банком Росії (ЦБР), вплинуть на основні показники кредитоспроможності РФ більше, ніж будь-які попередні санкції, вважають аналітики агентства.

Аналітики JPMorgan напередодні попередили, що Москва може виявитися неспроможною сплачувати свої зовнішні борги.

2 березня Європейський союз офіційно схвалив відключення семи російських банків від електронних систем обміну інформацією про платежі. Під обмеження потрапили банки ВТБ, ВЕБ.РФ, «Промзв’язокбанк», «Відкриття» та «Росія».

28 лютого США запровадили санкції проти Центрального банку Росії, Фонду національного добробуту Росії та Міністерства фінансів Росії – громадянам США забороняється брати участь в операціях із ними. Також під санкції потрапили Російський фонд прямих інвестицій та його голова Кирило Дмитрієв.

Санкції вже запровадили і інші країни: серед яких – Велика Британія, Канада та Японія.

Перед тим президент Росії Володимир Путін раніше у відповідь на запроваджені санкції зобов’язав експортерів-резидентів Росії продавати 80% іноземної валюти, зарахованої з 1 січня 2022 року від контрактів із нерезидентами. Також з 1 березня 2022 року резидентам Росії забороняється, зокрема, зараховувати іноземну валюту на рахунки в банках поза Росією.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Міністерство оборони Росії 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840 (разом загиблих і поранених).

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.