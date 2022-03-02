В Україні заборонили платіжні картки банків Росії та Білорусі 

Платіжні картки, емітовані банками Росії та Білорусі, відтепер не працюють в Україні, повідомили в Національному банку України.



НБУ з 1 березня 2022 року заборонив:

зарахування коштів на рахунки клієнтів – фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь;

приймання в Україні платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки).

«Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України», – заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.



Національний банк також звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Росії.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.