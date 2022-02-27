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Міноборони Росії вперше визнало втрати серед своїх військових в Україні

Російська військова техніка рухається в окупованому Криму в напрямку материкової України, 24 лютого 2022 року

Міністерство оборони Росії вперше визнало, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені.

«На жаль, є загиблі і поранені наші товариші», – сказав 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков у відеозаяві, запис якої є в телеграм-каналі державного російського агентства ТАСС.

Він не уточнив числа загиблих і поранених солдатів.

За останніми попередніми даними Міноборони України, за три дні від початку масштабного вторгнення Росії загинули 4300 російських військових. Також повідомляли про щонайменше 200 полонених.

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Досі там також заперечували загибель російських військових.

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