МВС запустило сайт, де можна ідентифікувати загиблих і полонених російських військових

Міністерство внутрішніх справ України повідомило про запуск сайту, на якому загиблих чи полонених російських військових можуть ідентифікувати їхні родичі, повідомив речник МВС України Вадим Денисенко у відеозверненні до громадян Росії 27 лютого.

За його словами, на сайті 200rf.com викладають фото і відео загиблих в Україні російських солдатів, фото і відео тих, хто потрапив у полон, а також їхні документи, і там є зворотній зв’язок.

«Дивіться цей сайт, шукайте фотографії, якщо серед них є загиблі ваші родичі, пишіть нам, ми будемо говорити, де вони перебувають, щоб ви могли забрати їхні тіла. Ми, Україна, звернулися до Червоного хреста, щоб зробити гуманітарну місію, щоб передати росіянам тіла ваших загиблих. На жаль, Росія не відповідає, тому ми змушені звертатися до вас, громадяни Росії, щоб ви знаходили тих, хто вбитий на нашій території і вбитий тому, що він перейшов незаконно наш кордон за незаконним і підлим указом вашого президента», – сказав Денисенко.

Він додав, що експертна служба МВС має великий досвід ідентифікації осіб у зоні проведення АТО і ООС і може надати громадянам РФ платну послугу в ДНК-ідентифікації загиблих військовослужбовців. «Генетичну інформацію разом із заявами від батьків можна надсилати на електронну адресу Міністерства внутрішніх справ України або ж просто на цей сайт», – повідомив речник.

За останніми попередніми даними Міноборони в Україна за три дні від початку масштабного вторгнення Росії загинули 4300 російських військових. Також повідомляли про щонайменше 200 полонених.

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.