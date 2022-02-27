Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим несення служби

Президент Росії Володимир Путін доручив перевести сили стримування у російській армії у особливий режим несення служби. Про це він сказав у неділю на зустрічі в Кремлі з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником генштабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим.

«Вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають агресивні висловлювання на адресу нашої країни, тому наказую міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування», – сказав Путін.

Путін додав, що західні країни також роблять недружні дії щодо Росії в економічній сфері.

«Я маю на увазі нелегітимні санкції, про які всі добре знають», – сказав Путін.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».