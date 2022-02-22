Російська Держдума ухвалила закон про дружбу з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО

Депутати Державної думи, нижньої палати парламенту Росії, ратифікували угоди про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу» між Росією та угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», які контролюють окремі райони Донецької та Луганської областей.

Угоди ратифіковані одностайно, їх підтримали усі 400 депутатів, які були присутні на засіданні. Крім того, депутати ухвалили поправку, згідно з якою угоди наберуть чинності негайно, а не через 10 днів після опублікування, як передбачено звичайною процедурою.

Договори, укладені з угрупованнями, допускають розміщення на цій території російських військових баз, але в МЗС Росії повідомили, що Москва поки що не планує цього робити. У документах також ідеться, що валютою на окупованих Росією територіях буде російський рубль. Договори уклали терміном на 10 років із можливістю продовження.

Рада федерації, верхня палата парламенту Росії, має намір розглянути ці документи на засіданні, яке також відбудеться 22 лютого.

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі вважають територією України.