«Попереду важкі випробування» – голова Міноборони звернувся до ЗСУ

Голова Міністерства оборони Олексій Резніков звернувся до військовослужбовців України на тлі нового витка ескалації конфлікту з боку Росії.

«Шановні солдати і матроси, сержанти і старшини, офіцери, генерали та адмірали! Шановні працівники Збройних сил України! Морок невизначеності впав. Те, що ви знали вісім років, тепер побачив увесь світ. Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю. Вчора він показав своє справжнє обличчя. Обличчя злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ. Який усвідомлює свій злочин і намагається пов’язати усіх навколо себе круговою порукою. Бо боїться. Адже за злочином неодмінно прийде покарання. Завдяки вам Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей», – звернувся Резніков.

Він наголосив, що своїми діями Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу – з новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною.

«Єдине, що відділяє від цього – Україна і українська армія. Наш вибір дуже простий – боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося. Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті «друзі», які не один рік вмовляли нас капітулювати. Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей – це ознака, що ми усе робимо правильно», – наголосив Олексій Резніков.

Він запевнив, що наразі всі зусилля військово-політичного керівництва і командування ЗСУ спрямовані на зміцнення оборони.

«Багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень. Ми цього не допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою. Зберігаймо спокій. Тримаймо стрій. Заради пам’яті побратимів. Заради тих, кого любимо. Слава Збройним силам України! Слава Україні!», – резюмував міністр оборони.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

МЗС України заявило, що рішенням про визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків.

США вже ввели санкції проти угруповань «ДНР» та «ЛНР» та готують нові. Про намір запровадити санкції проти Росії також оголосили Велика Британія, Канада та Євросоюз.

Україна і Захід звинувачують Росію у плануванні вторгнення в Україну. Москва заперечує такі плани, незважаючи на зосередження близько 150 тисяч військовослужбовців біля українського кордону.