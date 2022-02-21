Члени Радбезу РФ просять Путіна визнати «незалежність» територій, підконтрольних угрупованням «ЛНР» і «ДНР»

Рада безпеки Росії провела позачергова засідання під головуванням російського президента Володимира Путіна 21 лютого. Під час нього всі учасники висловилися за визнання «незалежності» частин Луганської та Донецької областей України, які нині контролюють підтримувані Москвою угруповання «ЛНР» та «ДНР».

Зокрема, голова Державної думи Росії Вʼячеслав Володін, звертаючись до Путіна, назвав ситуацію в ОРДЛО «критичною», а прохання Думи щодо визнання таким, що продиктоване «гуманітарними міркуваннями». Він також вказав на кліькість жителів окупованих частин Донбасу, які отримали російські паспорти.

«Там живуть громадяни нашої країни – 1 мільйон 200 тисяч осіб подали заяви на отримання громадянства… Наші дії спрямовані на захист наших співвітчизників. Враховуючи, що 8 років ситуація не змінюється, і Київ саботує всі взяті на себе зобов’язання… Володимире Володимировичу, ми просимо визнати (незаконні збройні формування – ред.) «Донецьку» та «Луганську» республіки», – сказав на засіданні Ради безпеки голова Державної думи Росії Вʼячеслав Володін, звертаючись до Путіна.

Аналогічні позиції висловила й решта чиновників, які виступили на засіданні. При цьому деякі російські посадовці, як, наприклад, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, пропонували Путіну також погодитися на переговори з президентом США Джо Байденом, аби викласти позицію Москви.

«Але переконаний, що вам буде дана негативна відповідь (на вимоги Росії – ред.), із вами не погодяться, тому єдине рішення – це визнання», – додав він.

Читайте також: Станом на 16:00 в зоні ООС 32 обстріли, двоє військових поранені – штаб

Також, згідно з повідомленнями на порталах бойовиків «ДНР» і «ЛНР», ці угруповання також звернулися до Путіна з проханням визнати їхню «незалежність».

Наприкінці засідання Путін заявив, що «рішення буде ухвалене сьогодні».

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ. За рішення щодо звернення до президента Росії Володимира Путіна «про необхідність визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки» проголосував 351 депутат Держдуми.

Визнавши незаконні збройні угруповання, Москва свідомо вийде з Мінських домовленостей – про це йдеться в заяві речника Міністерства закордонних справ на запит Радіо Свобода.

«Визнання Росією так званих «ЛДНР» означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери», – заявив він.

При цьому, згідно з позицією МЗС, таке визнання з боку Кремля не матиме правових наслідків.