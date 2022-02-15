Дорівнює нападу на суверенітет України – МЗС Франції про визнання Росією «ЛДНР»

Визнання Росією за незалежні держави територій України, контрольованих підтримуваними Москвою угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», дорівнюватиме нападу на суверенітет держави. Про це, коментуючи рішення нижньої палати російського парламенту, заявив 15 лютого міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

«Це була б неймовірна ситуація, що становить атаку без зброї і демонтаж єдності і цілісності України», – цитує слова французького міністра агенція France-Presse.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ.

351 депутат Держдуми ухвалив постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна «про необхідність визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки».

Альтернативний проєкт постанови від фракції «Єдина Росія» передбачав консультації з МЗС. Але він набрав 310 голосів «за».

Тепер рішення з цього питання залежить від російського лідера Володимира Путіна.