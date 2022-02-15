Українська сторона в ТКГ пропонує термінові консультації через звернення Держдуми Росії про визнання «ЛДНР»

Делегація України в Тристоронній контактній групі пропонує скликати консультації ТКГ через звернення нижньої палати російського парламенту до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією визнати за незалежні держави частини території України, які нині контролюють підтримувані Москвою угруповання «ДНР» та «ЛНР».

«У зв’язку із сьогоднішнім зверненням російського парламенту щодо визнання так званих «ЛДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулась до Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ для отримання офіційної інформації від делегації РФ щодо їх позиції та запланованих подальших кроків з урахуванням рішення законодавчого органу РФ», – ідеться в повідомленні української сторони в соціальних мережах.

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ.

351 депутат Держдуми ухвалив постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна «про необхідність визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки».

Альтернативний проєкт постанови від фракції «Єдина Росія» передбачав консультації з МЗС. Але він набрав 310 голосів «за».