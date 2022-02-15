Росія: Держдума звернулася до Путіна щодо визнання «ЛДНР»

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ.

351 депутат Держдуми ухвалив постанову про звернення до президента Росії Володимира Путіна «про необхідність визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки».

Альтернативний проєкт постанови від фракції «Єдина Росія» передбачав консультації з МЗС. Але він набрав 310 голосів «за».

У зверненні, зокрема, йдеться: «Державна дума Федеральних зборів Російської Федерації звертається до Вас, шановний Володимире Володимировичу, з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки як самостійних, суверенних і незалежних держав, а також питання про якнайшвидше проведення переговорів з керівництвом Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки з метою створення правової основи міждержавних відносин, що забезпечує регулювання всіх аспектів співробітництва і взаємодопомоги, включаючи питання безпеки».

Як заявив депутат Держдуми Росії В’ячеслав Макаров («Єдина Росія»), в ОРДЛО видано 773 тисячі російських паспортів.

«У Донецькій та Луганській народних республіках вже 773 тисячі наших співвітчизників, і Росія має їх захистити», – заявив Макаров.

Ідея такої постанови була висловлена депутатами від КПРФ (Комуністична партія Російської Федерації – ред.) ще у грудні 2021 року, а вже на початку 2022 року проєкт постанови був внесений до російського парламенту.

Як повідомляв раніше проєкт Радіо Свобода «Редіо Донбас.Реалії», постанова Держдуми ще не означає невідкладного рішення у Кремлі. Але це може бути погрозою Росії цивілізованому світу про те, що таке рішення може бути винесене будь-якої миті, що де-факто означатиме кінець наявного переговорного процесу щодо Донбасу.

Остаточне рішення про визнання «республік» буде ознакою того, що Росія:

Виходить з Мінського процесу. Адже, згідно з Мінськими угодами, Росія визнає ОРДЛО частиною України, що мають реінтегруватися на певних умовах (бачення цих умову Росії та в Україні різне).

Визнання Росією себе стороною конфлікту на Донбасі. Кремль постійно наполягає на тому, що війна, розпочата у 2014 році, є внутрішньоукраїнським конфліктом, а Москва у ньому – посередник.

Таке рішення може значно прискорити процес приєднання ОРДЛО до Росії. За роки війни на Донбасі Москва постійно створювала умови для віддалення Донецька та Луганська від Києва, натомість наближала їх до себе. Йдеться про запровадження рубльової зони, відмову від української освіти та мови, масову видачу російських паспортів, перекриття КПВВ та навіть проведення російських виборів у ОРДЛО. Про усе це не раз писало Радіо Донбас.Реалії.

Може офіційно ввести війська на територію ОРДЛО та на лінію розмежування на Донбасі. Один з пунктів постанови, запропонованої Думою, говорить про необхідність регулювання спільних аспектів безпеки з визнаними «республіками». У логіку цих процесів може вкладатися і концентрація російських військ на кордоні з Україною і побоювання нового вторгнення в Україну.