The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США сообщили, что Россия готовит фейковое видео «с трупами» как предлог для повторного вторжения в Украину. Позже это подтвердили официальные представители Пентагона и Госдепартамента США. «У нас есть информация о том, что Россия, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. Частью этой якобы атаки будет очень красочный пропагандистский ролик, в котором будут трупы и актеры, изображающие скорбящих, а также изображения разрушенных районов», – сообщил спикер Госдепа Джон Кирби. The New York Times также уточняли, что это будет использовано для того, чтобы главари группировок «ДНР» и «ЛНР» могли обратиться к России за военной помощью.

Оглашение плана, по словам представителя Госдепа, должно его сорвать. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «ранее похожее тоже озвучивались, но так ничего и не выходило», а посольство РФ в США вспомнили «пробирку Колина Пауэлла» – выдуманный, по их словам, предлог, под которым сами США вторглись в Ирак в 2006-м году. Количество российских войск у украинской границы, по сообщению властей США и независимых расследователей, продолжает расти и достигло уже более 120-ти тысяч человек. Радио Донбасс.Реалии опросило специалистов: срывают ли планы Кремля такая работа на упреждение со стороны США и Украины?

Александр Данилюк, глава Центра оборонных реформ:

– Россия не нуждается ни в каком убедительном поводе для войны. Никакой проблемы создать инцидент для нее не составляет, у нас есть пример агрессии 2008 года против Грузии (казалось бы, совершенно понятно, что это была российская агрессия, до сих пор окончательные оценки не даны, и есть много версий, что там произошло). Россия торгует угрозой войны. Планировать она может что угодно. Основной вопрос в том, готова ли она начать реальные действия?

Никогда в жизни Путин не воевал и не будет воевать с открытым забралом. Даже сегодняшняя история китайско-российской дружбы – элемент кампании давления на Запад. Россияне заинтересованы демонстрировать серьезность своих намерений относительно проведения агрессии, поэтому они заинтересованы в подобных сливах. Когда они реально такие операции проводили, таких сливов не было.

Игорь Яковенко, российский журналист:

– Думаю, не имеет значения, поверила бы российская аудитория в это или нет, так как российское население не является субъектом политики и не оказывает никакого влияния на принятие политического решения. Это не для внутренней аудитории, а для внешней, чтобы орать в Совбезе ООН «Смотрите, всех поубивали!»

Уже произошла упредительная информационная атака. Мы живем в вероятностном мире, и вероятность тех или иных провокаций увеличивается или уменьшается в зависимости от действий другой стороны. То, что сделали спецслужбы США, значительно уменьшает вероятность такого события.

Марго Гонтар, журналист, основатель сайта 7.62 project:

– В таком грубом виде, если появится такая провокация, то как минимум аудитории, которая следит за событиями, будет сложно в это верить. Другое дело, если это будет сделано мягче. Мы наблюдали, как Кремль создает более мягкие сообщения, мягкую пропаганду – например культурные акции, настраивающие людей положительно к России – особенно людей, которые не очень интересуются событиями. Когда эти люди сталкиваются потом с новостями, у них уже есть сантименты в отношении России.

Но это похоже на вброс – вопрос, чей стороны. Мы будем продолжать видеть пропаганду, но, думаю, она будет гораздо мягче и для более широкой аудитории.

Без чего невозможно повторное вторжение России в Украину, если оно состоится? Полная версия этого эфира:

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ ТУТ.

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу