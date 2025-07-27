Удар по автобусу на Сумщині: троє людей загинули, п’ятеро поранені – влада

Унаслідок атаки російського безпілотника, яка сталася близько 16:30 27 липня на Сумщині неподалік села Іволжанське Юнаківської громади, загинули троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Ще пʼятеро – поранені. Їм надається медична допомога. Постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію. Наслідки атаки уточнюються», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.