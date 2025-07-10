Російська нічна атака. Знов загиблі і поранені. Київ затягнуло димом (оновлюється)

Російські військові атакували українські регіони безпілотниками та ракетами вночі проти 10 липня. Протиповітряна оборона працювала, зокрема, в Києві та Київській області. Руйнування зафіксували в кількох районах столиці. Є поранені та загиблі. Про це повідомила місцева влада. Київ Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про двох загиблих. «На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким», – зазначив він.

Міський голова Віталій Кличко повідомив про 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої російської атаки: 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. За даними Кличка, станом на 3:25 у четвер міська влада зафіксувала наслідки в п’яти районах:

Шевченківський райо н – пожежа на верхньому поверсі житлового будинку та за ще однією адресою, у кількох місцях зафіксоване падіння уламків.

н – пожежа на верхньому поверсі житлового будинку та за ще однією адресою, у кількох місцях зафіксоване падіння уламків. Дарницький район – внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці, уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

– внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці, уламки впали в дворі одного з житлових будинків. Солом’янський район – внаслідок падіння уламків загорівся дах нежитлової будівлі, є падіння уламків іще за однією адресою.

– внаслідок падіння уламків загорівся дах нежитлової будівлі, є падіння уламків іще за однією адресою. Голосіївський район – через уламки загорівся вантажний автомобіль.

– через уламки загорівся вантажний автомобіль. Подільський район – падіння уламків дрона на території нежитлової забудови. Практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги #1. Міністра внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у 8 районах столиці постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура. Загиблі – дві жінки у Подільському районі: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. За його словами, люди продовжують звертатися за медичною допомогою. На місцях ударів одразу розгорнули оперативні штаби. Триває ліквідація наслідків. «Поліцейські забезпечують охорону периметрів, документують наслідки воєнного злочину РФ, допомагають евакуйовувати людей», – зауважив Ігор Клименко. Очільник МВС також поінформував про обмеження руху транспорту на низці вулиць.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про «дуже багато диму» у столиці: «Після повернення додому з укриттів зачиняйте вікна. Дуже багато диму. Зараз на звʼязку з головами районів, ситуація контрольована. Попереду дуже багато роботи, повідомлятиму протягом дня про хід робіт з ліквідації».

Київська область Російська повітряна атака дронів і ракет, що тривала майже 10 годин, вночі проти 10 липня призвела до пошкоджень і поранення жителя Київської області, повідомляє обласна військова адміністрація. «На жаль, є постраждалий. У Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцеву лікарню», – йдеться в повідомленні. Обласна влада фіксує наслідки атаки в чотирьох районах області: у Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, ще в одному будинку сталося пожежа; пошкоджені два автомобілі, кількість пошкоджених будинків уточнюється

пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, ще в одному будинку сталося пожежа; пошкоджені два автомобілі, кількість пошкоджених будинків уточнюється у Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення

ліквідована пожежа гаражного приміщення у Бориспільському та Обухівському районах також пошкоджені приватні будинки «Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки. Кількість пошкоджених обʼєктів може збільшитися», – додає ОВА.