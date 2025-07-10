Нічна атака Росії: КМВА повідомляє про 2 загиблих у Києві

Російська атака вночі проти 10 липня спричинила руйнування в кількох районах Києва, є поранені та загиблі, повідомляє місцева влада.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що відомо про двох загиблих:

«На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким».

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Перед цим він повідомив про збільшення кількості постражалих до 13 людей.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв про 12 постраждалих, з них дев’ятьох госпіталізували медики.

За даними Кличка, на 3:25 у четвер міська влада зафіксувала наслідки в п’яти районах:

Шевченківський район – пожежа на верхньому поверсі житлового будинку та за ще однією адресою, у кількох місцях зафіксоване падіння уламків

Дарницький район – внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці, уламки впали в дворі одного з житлових будинків

Солом’янський район – внаслідок падіння уламків загорівся дах нежитлової будівлі, є падіння уламків іще за однією адресою

Голосіївський район – через уламки загорівся вантажний автомобіль

Подільський район – падіння уламків дрона на території нежитлової забудови

Росія атакувала українські регіони безпілотниками та ракетами вночі проти 10 липня. Протиповітряна оборона працювала, зокрема, в Києві та Київській області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.











