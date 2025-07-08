У Києві до трьох зросло число загиблих унаслідок російського удару 4 липня – влада

Число загиблих унаслідок комбінованої російської атаки в Києві 4 липня зросло до трьох, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зранку 8 липня.

«На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя», – вказав чиновник.

Раніше голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 31. Наслідки зафіксовані в шести районах столиці – Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському і Святошинському.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що основним напрямком масованого удару РФ у ніч на 4 липня був Київ. Російські військові застосували 11 ракет і понад пів тисячі дронів, зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев’яти ракет і 63 БпЛА), а також падіння уламків – у 33 локаціях, кажуть у Повітряних силах.



