Трамп про Patriot для України: «розглядаємо це питання»

Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення газети Wall Street Journal, що Білий дім розглядає можливість передачі Україні комплексу ППО Patriot.

«Вони хотіли б, і вони попросили її. Вони справді дуже рідкісні. В Україну було відправлено багато систем, але вони хотіли б, я знаю, що вони запросили. Нам треба буде подивитися, це дуже дорого», – заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів 9 липня.

Він додав, що Україна просить ці системи, бо зазнає сильних ударів з боку Росії і «хоче запобігти смертям». «Тому ми розглядаємо це питання», – додав президент США.

У відповідь на запитання, чи вдалося йому з’ясувати, хто наказав зупинити постачання частини озброєнь в Україну, Трамп сказав, що «він про це не думав», «бо зараз ми дивимося на Україну і боєприпаси».

Дональд Трамп напередодні підтвердив, що розпорядився поставити Україні додаткове озброєння на тлі невдоволення поведінкою російського лідера Володимира Путіна і продовженням російських ударів по Україні.

1 липня при цьому стало відомо, що США призупинили постачання в Україну деяких видів боєприпасів, включаючи ракети для систем Patriot. Як повідомив телеканал CNN, рішення про це ухвалив без консультації з Білим домом міністр оборони Піт Геґсет. Згодом Пентагон і Держдепартамент заявили, що відправка зброї Україні повністю не заморожувалась.